Ce médecin généraliste de profession (jusqu’en 2015), particulièrement investi dans la vie associative locale, était un visage bien connu au sein de la cité des Cayoteux.

Outre sa passion pour la chose politique (voir ci-dessous), Philippe Moons était un amoureux du vélo – il officiait notamment comme médecin de plusieurs courses cyclistes – et surtout un amoureux des gens.

Père de cinq enfants et grand-père vingt fois, le retraité n’avait jamais eu peur de s’ennuyer…

Un « monstre sacré » de la politique lessinoise

Philippe Moons avait quitté la politique il y a dix ans. Un peu par lassitude, beaucoup par dégoût.

Après trente années passées autour de la table du conseil communal lessinois (il avait été élu pour la première fois en 1982), le médecin avait décidé de jeter le gant en 2012, malgré son bon score personnel (620 voix), le second de la liste.

À l’époque, il avouait dans nos colonnes que ses débuts en politique restaient pour lui "les meilleures années". "Nous en étions à nos balbutiements ; c’était épique. C’était de l’artisanat total, mais qui payait, puisque d’année en année, nous avons augmenté notre score."

Tant et si bien qu’en 2000, OSER/cdH entre dans la majorité. Philippe Moons devient alors président du CPAS. Une fonction qu’il aura accomplie avec rigueur et implication personnelle.

"Je pense vraiment y avoir fait du bon boulot. Au point de vue budgétaire, je n’ai pas demandé d’augmentation de la dotation communale pendant les six ans. Une année, le CPAS a même rétrocédé de l’argent à la commune !", commentait-il suite à sa démission, il y a dix ans pratiquement jour pour jour.

Après ce bulletin qu’il estimait plus qu’honorable, l’élu humaniste gardait un goût amer de l’éviction de son parti par le partenaire PS, en 2006 et en 2012.

"Il me semblait impossible de continuer à travailler avec certains membres de la majorité, avec lesquels la confiance était totalement rompue. Ce non-respect de la parole, ça m’a vraiment déçu, sur le plan humain. Je respecte toutes les opinions, mais pas les coups de poignards dans le dos."

Autant d’éléments et de désillusions qui avaient poussé le médecin à laisser sa place à une jeune, Cindy Ghislain. Non sans rester attaché à son parti... Le groupe Oser/cdH lui a d’ailleurs rendu hommage sur sa page Facebook en rappelant qu’ "il a montré, que ce soit dans son travail de médecin ou en politique, beaucoup d’humanité, de bonne humeur, de convivialité et de sérieux."

À la grande famille de Philippe Moons et à ses nombreux proches, la rédaction du Courrier de l’Escaut présente ses sincères condoléances.