Lessines : 6 mois de prison requis pour avoir maltraité un bulldog

Faisant défaut, Lionel (prénom d’emprunt) devait comparaître à la barre du tribunal de Tournai pour maltraitance à l’égard d’un chien. Le prévenu a amené l’animal dans un état lamentable au refuge Opale (Lessines). Selon l’avocat de la partie civile, Me Hautenauve, la santé du chien était plus que préoccupante lors de son arrivée au refuge. L’animal présentait une tumeur à l’arrière-train et un œil très abîmé. Le bulldog n’étant pas identifié, il a été difficile de mettre en cause le propriétaire de l’animal.