La fête de Saint-Hubert de l’Estriverie, ce dimanche à Bois-de-Lessines

À 11h30, bénédiction des animaux et distribution des pains. Ensuite, aura lieu la "balade de l’Estriverie", une randonnée fléchée à travers les bois et la campagne, pour chevaux et attelages (environ 20 km). Une balade pédestre en compagnie éventuelle des chiens (environ5 km) est également organisée.

De 12h à 17h, l’apéritif, les repas jambonneau ou rôti ardennais seront servis au Club Animation ou l’ambiance musicale sera assurée par les "Two Acren Sound".

0498/35.02.30 ; pour les cavaliers: 0494/24.94.33 ou 0472/86.53.38