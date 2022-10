A Ollignies, Cloruyt veut « développer un zoning industriel durable »

Malgré les informations partagées, Laurent Zanin, responsable des extensions pour Colruyt Group, a assuré que le projet n’était pas encore définitif et que des adaptations seraient réalisées si nécessaire. "Cette RIP a aussi pour but de donner la parole aux riverains. C’est un premier moment d’échange et il y en aura d’autres, notamment au moment de l’enquête publique."

Colruyt, et plus singulièrement sa filiale Dats 24, travaille depuis des années sur le développement d’énergies alternatives. "Nous avons ainsi été les premiers à proposer du CNG aux particuliers en Belgique. Nous voulons à présent développer l’hydrogène en tant que carburant. En pleine transition énergétique, nous essayons sans cesse d’améliorer les processus afin de travailler de manière plus respectueuse de l’environnement."

À l’heure actuelle, Dats 24 possède déjà six stations équipées pour la distribution d’hydrogène. Celle d’Ollignies a obtenu toutes les autorisations requises et sera totalement opérationnelle à la fin de l’année. "Pour pouvoir distribuer l’hydrogène, il faut donc l’acheminer vers ces stations-service, sauf à Hal où nous disposons déjà d’une unité de production. C’est également ce que l’on voudrait mettre en place à Ollignies, principalement pour les poids lourds."

L’unité de production se trouvera sur la parcelle où est déjà aménagée la station-service actuelle, le long de la rue de la Verte louche.

"Notre projet s’appuie sur notre expertise interne en ce qui concerne l’hydrogène et le CNG, notre expertise en production d’hydrogène à Hal et des partenaires externes. La disposition des installations n’est pas encore figée et peut encore évoluer en fonction des critères de l’étude de sécurité. L’objectif est de pouvoir développer à terme un zoning industriel à caractère durable. L’hydrogène en tant que carburant doit permettre de participer au mix énergétique de demain, en particulier pour les poids lourds."

En effet, pour produire de l’hydrogène, il faut de l’eau (ici de l’eau de pluie principalement) et de l’énergie. Cette dernière sera issue en grande partie des éoliennes et panneaux photovoltaïques présents sur le site. "Une avancée majeure lorsque l’on sait qu’actuellement, 95% de l’hydrogène consommé est produit à base de combustibles fossiles (gaz naturel et charbon)", a précisé Catherine, en charge du projet pour Colruyt Group.

Enfin, les responsables du projet ont rappelé les avantages de ce type de carburant. "Un kilo d’hydrogène fournit trois fois plus d’énergie que l’essence et présente de nombreux avantages logistiques. C’est un carburant vert pour les poids lourds pour lesquels les moteurs électriques ne sont pas performants en raison de leur autonomie. De plus, on fait le plein d’hydrogène à la pompe, facilement et les moteurs sont plus silencieux."

À moyen terme, Colruyt aimerait produire 450 kg d’hydrogène sur le site par jour (de quoi alimenter dix camions et quinze voitures) pour parvenir à 2 tonnes par jour au maximum à long terme. Colruyt espère déposer la demande de permis aux alentours de février 2023 pour une décision à la fin de l’été.