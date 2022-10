"Cela fait déjà quelque temps que ces chiens voyagent dans l’entité", explique-t-il. "En septembre, ils ont déjà attaqué des poules, toujours dans les environs".

Suite à cette nouvelle attaque, les moutons étaient tellement apeurés qu’ils ont dégradé la terrasse du voisin. "Huit moutons ont été légèrement blessés avec des morsures. Pour deux autres, c’est nettement plus grave. Sur le moment, je pensais qu’ils allaient y rester. Il a fallu plus d’1h30 pour les soigner et recoudre leurs blessures au niveau de la cuisse ou du cou. Pendant quinze jours/trois semaines, ils devront encore être sous antibiotiques".

Jean-Michel a bien entendu fait appel au service de police. Il dit encore attendre de leurs nouvelles.

Ce n’est pas la première fois que cet éleveur fait face à une attaque aussi violente. "Il y a environ 3-4 ans, ce même troupeau avait également été pris pour cible. Onze moutons avaient alors été blessés". Avec un tel nombre de bêtes, difficile de les rentrer chaque nuit. "Car elles n’occupent pas toutes les mêmes prairies et sont donc éparpillées".

Ce passionné vit dans le stress et la peur que cela se reproduise. "Ce sont des bêtes qui servent à la reproduction, c’est un peu mon gagne-pain. De plus, ces bêtes ne méritent pas de subir de tels actes. J e considère par ailleurs mes moutons comme mes enfants".

Le troupeau blessé reste aujourd’hui au calme, à l’intérieur. "Ces animaux sont angoissés ; ils resteront marqués à vie".