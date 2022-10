Raphaël Debruyn quitte l’Hôpital Notre-Dame à la Rose pour la Maison du Tourisme de Wallonie picarde

Dès l’année 2000, des fonds européens, wallons et communaux ont permis à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de se développer considérablement. La programmation FEDER 2014-2020 marque une nouvelle phase de la valorisation du musée, avec la création d’une connexion avec le centre-ville de Lessines et le renforcement de ses activités économiques. L’objectif est de renforcer l’attractivité du site par une diversification de ses activités et de ses publics, et de lui offrir un rôle moteur de la revitalisation urbaine de Lessines.

Partenaires dans la démarche de valorisation de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, la Maison du Tourisme de Wallonie picarde et la Ville de Lessines sont convaincues du véritable enjeu territorial que représente une reconnaissance UNESCO du musée. Elles ont dès lors décidé de confier la conduite du dossier de reconnaissance à Raphaël Debruyn, ancien conservateur de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, qui rejoint désormais l’équipe de la Maison du Tourisme de Wallonie picarde pour s’appuyer sur un cadre professionnel complémentaire.

L’expertise internationalement reconnue de Raphaël Debruyn permettra de mobiliser les parties prenantes et de lancer une véritable dynamique ‘Unesco’autour du musée. Bénéficiant d’un cadre de travail porteur et du professionnalisme des équipes de la Maison du Tourisme de Wallonie picarde, R. Debruyn mettra également ses compétences et son expérience au service de la Wallonie picarde, de ses musées et de son patrimoine.

Au-delà d’une renommée internationale dont profiteront tant l’Hôpital Notre-Dame à la Rose que la ville de Lessines et l’ensemble de la Wallonie picarde, le label du patrimoine mondial encouragera la coopération internationale et les efforts conjoints en faveur de sa protection et de sa valorisation. Il facilitera aussi la mobilisation de financements et d’appuis nécessaires au développement du site pour l’inscrire dans les tendances du tourisme de demain.