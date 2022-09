Dans le dossier consultable à l’administration communale jusqu’au 5 octobre prochain, on peut lire que le bâtiment concerné est en forme de U avec une cour centrale.

"Les bâtiments latéraux sont composés de volumes en briques couverts de toiture à un ou deux pans. Le bâtiment arrière possède un gabarit plus imposant et est également couvert d’une toiture à deux pans en tuiles."

Un premier logement sera aménagé dans le plus petit bâtiment. "Un petit volume contigu en mauvais état structurel sera démoli." Le rez-de-chaussée comprendra un garage fermé, une buanderie et la cage d’escalier menant aux étages. "Le premier étage comprend un séjour avec cuisine ouverte et un accès à une terrasse suspendue donnant accès à un jardin privatif via un escalier extérieur. Au deuxième étage se trouvent une chambre et une salle de bains."

Un second logement est aménagé dans le bâtiment voisin. Le rez-de-chaussée sera aménagé en trois garages individuels. "Un escalier est aménagé en façade latérale à l’emplacement d’un petit volume bâti en mauvais état structurel."

Le logement est établi sur deux niveaux et le séjour dispose d’un accès une terrasse suspendue donnant accès un jardin privatif via un escalier extérieur. L’étage comprend trois chambres et une salle de bains.

"Dans le volume principal, six logements sont aménagés, deux par niveaux. Au rez-de-chaussée, une entrée commune distribue l’ensemble des logements sur trois niveaux."

Les deux logements du rez-de-chaussée comprennent un hall d’entrée avec toilettes et buanderie, un séjour avec cuisine ouverte, une salle de bains et deux chambres. Ils disposent d’une terrasse extérieure à l’arrière du bâtiment.

Les logements du premier étage comprennent tous les deux le même type de configuration.

"Le cinquième logement disposera en outre d’un jardin privatif accessible via un escalier extérieur depuis le séjour."

Au deuxième étage se trouvent deux logements de deux chambres également comprenant aussi un séjour avec cuisine ouverte, une salle de bains et deux chambres.

"Le septième logement comprend en plus un espace détente ou bureau sous comble et le huitième possède une troisième chambre sous comble. À l’arrière de ce bâtiment est aménagé un jardin partagé accessible à tous les logements depuis les communs."

Le dernier bâtiment latéral est presque totalement démoli. Une partie en mitoyenneté sera conservée à l’entrée du site et abritera les compteurs.

"Sept places de parking sont établies en lieu et place du volume démoli. Douze emplacements de parking couverts ou non sont donc prévus sur le site."

Les façades extérieures seront conservées telles quelles et les baies non conservées sont refermées avec des briques de récupération, assurant une homogénéité au site. "Les châssis seront en PVC de ton gris foncé avec double vitrage clair. Les nouveaux seuils de portes et fenêtres seront en pierre bleue belge. Les toitures seront toutes recouvertes de tuiles de ton rouge-brun en conservant les gabarits et pentes existantes."

La cour centrale recevra un revêtement en pavés béton drainants et des plantations seront réalisées en partie centrale. "Les terrasses à l’arrière seront couvertes de pavés de béton de ton gris clair. Les jardins privatifs sont séparés par des clôtures en treillis rigide de ton vert." La végétation existante haute et moyenne tige sur le site sera conservée.

Le dossier peut être consulté jusqu’au 5 octobre sur rendez-vous auprès sur service Urbanisme (068 251 540). Des explications sur le projet peuvent y être obtenues par téléphone ou par mail urbanisme@lessines.be. Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal. Infos: www.lessines.be.