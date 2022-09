Des projets pour améliorer des itinéraires pédestres et cyclistes à Lessines

Pour la période 2022-2024, une enveloppe de 210 millions € a été prévue.

Seuls les marchés de travaux sur voiries communales sont éligibles et subsidiés à raison de 80%. Ceux-ci doivent concerner des aménagements en revêtement dur en faveur des cyclistes (50% de l’enveloppe budgétaire), des piétons (20% du budget) et de l’intermodalité (30%).

Huit projets

Plutôt que d’interdire les voitures, les projets proposés doivent répondre au principe "Stop", en donnant la priorité d’abord aux piétons, aux cyclistes, aux transports en commun, et ensuite seulement aux voitures. En ce qui concerne l’intermodalité, la priorité doit être donnée en faveur des cheminements piétons et cyclables en rabattement vers les transports collectifs structurants.

Le conseil communal de Lessines a approuvé les huit projets proposés par le collège.

"Pour changer les comportements en termes de mobilité, il faut mettre à la disposition des citoyens les moyens pour y arriver (aménagement/réhabilitation de réseaux cyclo-piétons praticables et sûrs, création de liaisons manquantes…)" souligne la note du collège communal. "Les projets ont été réfléchis dans ce sens tout en tenant compte de la réalité/problématique du terrain."

La Ville de Lessines doit recevoir une subvention de 265.553 € pour 2022-2024, sur base du plan d’investissement ; une fois celui-ci approuvé par le ministre Henry, la Ville choisira les projets qu’elle souhaite concrétiser (en priorité).

Voici la liste des projets présentés par l’échevine Marie-Josée Vandamme (OSER/cdH) et approuvés par le conseil communal.

1. Dans le centre d’Ollignies Agrandissement de la zone 30 et augmentation de sa visibilité ; ajout de bandes cyclables suggérées. Objectif: liaison entre le centre d’Ollignies et les pistes cyclables longeant la N57 (permettant de rejoindre le RAVeL et le centre de Lessines).

2. À proximité de l’Athénée de Lessines Réaménagement du sentier n°67 ; agrandissement de la zone 30 qui commencerait au début de la rue Watterman ; ajout d’une piste cyclable suggérée au chemin d’Ath ; ajout d’un dépose minute au chemin d’Ath. Objectif: liaison entre la N57 (arrêt de bus 87) et l’Athénée.

3. À la rue du Bois à Bois-de-Lessines Réaménagement des chicanes afin de laisser le passage en ligne droite aux cyclistes, mais aussi aux piétons en cas d’absence de trottoir. Objectif: liaison vers le centre de Bois-de-Lessines.

4. À la rue de la Florbecq à Ollignies Réaménagement et sécurisation de la piste cyclable avec un séparateur afin d’assurer la continuité notamment au niveau des maisons 31 et 33. Objectif: liaison depuis la piste cyclable de la N57 jusqu’à la frontière avec Ath.

5. Chaussée G. Richet à Lessines Piste cyclo-piétonne bidirectionnelle. Objectif: liaison entre la piste cyclable de la N57 (à partir du rond-point dit du "Castel") et l’Ancien chemin d’Ollignies (permettant de rejoindre le RAVeL et le centre de Lessines).

6. Entre la rue Magritte et le RAVeL Asphaltage du chemin de terre. Objectif: liaison entre la rue René Magritte et le RAVeL (permettant de relier le centre de Lessines aux centres des villages d’Ollignies, Papignies et Deux-Acren).

7. Au chemin du Long Royon à Lessines Fléchages et réfection du chemin du Long Royon. Objectif: liaison avec le RAVeL Ligne 87 (permettant de relier le centre de Lessines au centre d’Ogy).

8. au chemin de Papignies à Lessines Aménagement de bandes cyclables suggérées. Objectif: liaison entre les pistes cyclables existantes de la N56 et de la N57.

« Ne pas réserver la mobilité douce aux seuls loisirs »

"Le plan global a été élaboré dans une logique de réseau en tenant compte de la réalité/problématique du terrain" résume le collège communal. "Il veille à aménager des cheminements piétons et cyclables en rabattement vers les transports en commun et les voies cyclo-piétonnes existantes tant sur les voies communales ou régionales que sur le RAVeL qui traverse l’entité. Il a été établi en vue d’étendre le réseau cyclo-piéton et ainsi permettre aux citoyens de se rendre en mobilité douce dans des conditions sécurisées et confortables vers leur lieu de travail, école, commerces ou autres moyens de transport."

Du côté d’Écolo, on se réjouit des projets définis. "Ces huit projets ne manquent pas d’intérêt" souligne Philippe Hocepied.

"La question est de savoir si ces projets vont rester un catalogue de bonnes intentions, si le collège va vraiment les soutenir et s’il va enclencher une nouvelle dynamique pour enfin soutenir la mobilité douce dans notre entité. La mobilité douce ne doit pas être réservée aux loisirs. […]"

Améliorer ce qui existe avant tout

"Il ne faudrait pas que le collège limite ses actions en faveur de la mobilité douce aux seuls projets qui seront finalement retenus, limite ses actions qu’à celles qui seront subsidiées ! Rappelons que parfois quelques aménagements peu coûteux de la voirie peuvent rassurer et encourager ceux qui hésitent à enfourcher le vélo même pour parcourir une distance de moins de 3 km ! Écolo espère aussi voir un jour des parkings à vélos sécurisés à Lessines."

Il est vrai en effet que, partout en Wallonie, des aménagements peu coûteux (entretien des pistes cyclables, suppression des différences de niveau et autres "obstacles", amélioration du revêtement, etc.) devraient précéder les (coûteux) "grands projets" de voies nouvelles en site propre.