Lessines: Takeda investit encore 300 millions € pour être « zéro émission carbone »

« On veut vraiment être un exemple dans la digitalisation et la durabilité. Le but est d’incorporer les nouvelles technologies à nos processus tout en gagnant en efficience. »Geoffrey Pot, general manager operations chez Takeda Lessines, ne cache pas ses ambitions. Ce nouvel investissement de 300 millions € intervient seulement un an après le précédent qui, à l’époque, s’élevait à hauteur de 118 millions € et permettait la création d’une centaine de postes.