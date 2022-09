De l’art sur l’ancien commissariat de police de Lessines

À la vue d’un mur à moitié blanc, comme inachevé, on a du mal à imaginer qu’une peinture murale de plusieurs mètres s’érigera le long de la rue César Despretz, à Lessines. Pourtant, les "travaux"ont bel et bien débuté cette semaine. Bientôt, une nouvelle fresque s’ajoutera à celles qui embellissent déjà le centre-ville lessinois. "On en a déjà fait deux. Une près du CPAS et une autre dans la Rue des Quatre Fils Aymon", indique Boris Lebrun, responsable des Actions de Développement Local (ADL). Il poursuit: "Nous sommes convaincus qu’un centre-ville, c’est une activité économique et sociale, certes, mais aussi un lieu de culture." Avec cette fresque, la Ville entend exporter l’art vers la rue dans un processus de réappropriation de l’espace public.