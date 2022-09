Trois Lessinois devant le tribunal de Tournai : "Tout part d'une histoire de moeurs"

Ce soir-là, ses deux amis sont sensibles à son histoire. "Dans un état second" disent-ils, ils se rendent le 28 juin 2020, au domicile de l’individu. La porte est fracassée, des coups sont portés à la personne ainsi qu’à sa maman, présente dans la maison. La présidente s’adresse aux jeunes hommes: "Je peux comprendre que la peine donnée à l’époque ne vous ait pas plu, mais il y a eu une suite judiciaire". Louis: "Je ne lui ai pas parlé. J’ai directement porté des coups. Le but n’était pas de le tuer". René ajoute: "Il n’y a pas de justice dans ce pays. C’était une vengeance personnelle. J’ai aussi traversé une affaire de mœurs. En étant papa, je ne peux pas accepter ça".

Le procureur du roi interpelle ce dernier prévenu: "J’entends vos propos et les critiques envers la justice. Je ne vous en veux pas. Mais si on vous écoute et concernant la dame dans l’habitation, que doit-on en penser? Elle n’avait rien fait. Elle était juste là au mauvais endroit. Quand on regarde les photos de son visage en sang, c’est inquiétant".

Une expédition punitive

L’avocat des deux victimes est revenu sur les déclarations du trio lors des auditions à la police. "J’ai l’impression qu’on édulcore la situation ici, car auparavant le vocabulaire était différent. On parle de fracasser, de vouloir tuer, de ne pas éprouver de remords… Cet acharnement est justifié en invoquant des faits de mœurs, des accusations qui datent de plusieurs années. J’étais le conseil du garçon accusé de viol et je peux vous confirmer qu’il a été acquitté".

Le ministère public a estimé les préventions reprochées établies. "C’était une expédition punitive, de la violence gratuite. Est-ce que nous devons admettre de faire justice soi-même?".

Le magistrat requiert deux ans d’emprisonnement ferme avec un sursis simple uniquement pour l’un des prévenus: "Lui seul a déclaré avoir des regrets".

Une vertu éducative

Un des jeunes hommes était accompagné par une avocate, contrairement aux deux autres coprévenus qui se défendaient seuls. "Dans ce dossier, le récit est le même. J’entends que tout part de cette histoire de mœurs. On ne peut pas rester indifférent en tant qu’amis. Ils se sont fait arrêter vers 6h. Les auditions n’ont eu lieu qu’à 13h. J’ai rarement rencontré des personnes calmes après avoir passé plusieurs heures au cachot.

Aujourd’hui, mon client a pris du recul, même s’il avait tout de suite indiqué à la police qu’il mesurait l’ampleur de ses actes".

À titre principal, la défense a demandé une peine de travail. "Son casier est vierge et je pense que cette sanction aura une vertu éducative". À titre subsidiaire, le sursis a été sollicité.

Le jugement sera rendu le 4 octobre.