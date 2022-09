Lessines : le Rallye de la Petite Reine se décline sur la Grand-Place

De châteaux en carrières, en passant par les rives de la Dendre et l’Hôpital historique de Notre-Dame à la Rose, le Rallye propose une traversée inoubliable de Lessines, à la lisière du pays des Collines et des Ardennes flamandes. Un festival d’arts de la rue à parcourir à vélo (possibilité d’en avoir à prêter), mais pas seulement. Un bus et un petit train sont également mis à disposition pour aller de spectacle en spectacle.

Le Village du Rallye

Pour fêter comme il se doit cette édition anniversaire, le Centre culturel René Magritte a décidé de mettre en place un Village du Rallye, entièrement gratuit. Installé sur la Grand-Place durant tout le week-end, ce sera le lieu de rencontre des riverains, visiteurs et cyclospectateurs. Outre des manèges, des spectacles y seront aussi présentés. Ils seront joués plusieurs fois au fil de la journée, de 10h30 à 20h30, devant de petites jauges.

Dès 6 ans, le public pourra ainsi découvrir le "Chapiteau Magique"de la compagnie circassienne belge Doble Mandoble. Une attraction foraine pour découvrir le mystère de Kulkatan. Entre sort de magie nouvelle et de tradition.

Avec "Aventures en Cryptozoologie"du Théâtre belge du N-ombr’île, petits et grands dès quatre ans partiront en expédition Lochness, en mission Yéti et en opération Mokélé. Théâtre d’ombres et caravane voyageuse.

"Tour à Biclou"des Français de Zoone libre et bricolo, est un manège dans l’ambiance rétro du Tour de France. Douze coureurs: quatre qui pédalent et huit qui se laissent porter.

Dans le style du théâtre forain, de la farce et de la comédie, "Florian le Magnifique"( Fahem Abes) est un spectacle belge de marionnettes survitaminé qui se joue devant une authentique roulotte.

Enfin, "One Man Classic"( Rock Band) animera le centre-ville avec les grands classiques du rock des années 60 à 80 à la guitare électrique avec une boîte à rythmes.

Des découvertes entièrement gratuites qui égayeront les journées de samedi et dimanche. Pour les cyclistes et ceux qui ne le sont pas.

Infos et programmation complète sur www.rallyedelapetitereine.be.