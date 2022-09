Une création unique et éphémère dans les arbres au Rallye de la Petite Reine à Lessines

"Je danse depuis mon adolescence, mais au fil des ans, j’ai privilégié la verticalité. Au début de mes études à Tokyo, j’ai commencé le tissu aérien, synonyme pour moi de liberté. Le cirque n’était alors qu’un hobby."

Une fois dans le monde du travail (dans l’informatique), Mami Kitagawa rêve d’autre chose. Sans savoir de quoi elle est capable, elle veut faire de sa passion son métier.

"Je donne des cours d’agrès de cirque aérien, mais j’ai toujours été attirée par la création." Sans parvenir à trouver ce qu’elle recherchait avec le tissu aérien, ce sont finalement les arbres qui lui sont apparus comme une évidence. "J’ai alors décidé de me former en tant qu’éducatrice de grimpe d’arbres afin d’avoir un apprentissage technique et biologique."

Une formation française d’un mois (sans compter le stage de 20 jours) qui lui a aussi donné accès à la qualification pour encadrer le public désireux de s’adonner à la discipline en toute sécurité.

Un bagage conséquent qui lui a permis de commencer à créer. D’arbre en arbre, elle s’est familiarisée à eux, prenant en compte leurs spécificités. "Durant ma recherche, j’ai petit à petit enlevé les cordes qui me reliaient à eux et quand j’ai véritablement compris la connexion entre l’arbre et moi, j’ai pu monter sans corde.Le but n’est pas d’aller le plus haut possible, ni de me mettre en danger, mais de transmettre au public la présence de chaque arbre."

Aujourd’hui, avec son Arboréographie, Mami Kitagawa sillonne les festivals. Une itinérance qui lui demande une préparation intense. "Cela nécessite à chaque fois une résidence d’une semaine in situ pour choisir les arbres et pouvoir offrir au public une maturité de mouvements, tout en respectant l’arbre et le lieu."Moment d’intimité avec la nature, mais aussi avec le public. Mami Kitagawa privilégie les petites jauges d’une trentaine de personnes. "Je chante aussi en Japonais." Une sorte de lien invisible entre les spectateurs, les arbres et l’artiste.

