"Nous avons véritablement voulu faire de l’infusion de territoire", explique Andreas Christou. Et les plantes médicinales qui agissent tel un fil rouge dans le spectacle ne sont certainement pas les seules spécificités locales. "J’ai commencé par des ateliers d’écriture à l’Athénée royal de Lessines dans la classe d’Alexandra Leroy. Plusieurs idées et citations émanent de ces échanges. Nous avons ensuite organisé des interviews à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose concernant les plantes médicinales notamment et plusieurs laboratoires dans l’espace public. Nous allions dans les villages, durant une semaine, pour faire différentes recherches sur le spectacle (interactions entre les personnages, rythme, masques, etc.). Le soir, les répétitions étaient publiques et suivies d’un échange avec les spectateurs." Un excellent moyen de récolter à la source les impressions de la population et nombre d’idées. "À force de réécriture, nous sommes arrivés à la forme finale au printemps.Plusieurs représentations publiques à Ollignies, Bois-de-Lessines ou devant les résidents du home du CPAS nous ont encore permis de peaufiner notre travail et de couper certaines longueurs."