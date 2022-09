Près de 1200 personnes attendues sur le Rallye

Chaque jour, deux pelotons (pomme ou casquette) se croiseront sur les chemins de la campagne lessinoise au travers deux boucles que tous exploreront. Un parcours d’à peu près 25 km au départ de la Grand-Place de Lessines. Pour la boucle "Villages", en route pour la place de Wannebecq et son église romane, une traversée de Papignies et de ses écluses, la drève d’Ollignies et le château de la Morlière, la ferme Van Hove (père et fils) au chemin des Roses où autrefois se promenaient les surréalistes Magritte et Scutenaire.