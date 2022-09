Ludovic Tilly, un des porteurs, est heureux d’annoncer que Madame Tramasure se refait une beauté. " En effet, le Festin est l’occasion pour la géante d’arborer son nouveau costume repensé pour ses cinq ans.Nous avons décidé de renouveler le costume de Madame Tramasure pour marquer son anniversaire. À côté de ça, nos géants prestent beaucoup et le soleil altère le velours rouge et noir du costume de Madame. Il avait perdu de son éclat. Le premier costume était inspiré de modèles défilant à l’Ommegang de Bruxelles. Ensuite, le décolleté avait été agrandi pour se rapprocher du tableau de Botticelli d’où provient sa chevelure."

" Avec le nouveau costume, nous enrichissons la géante et nous essayons de nous rapprocher de la réalité tout en sachant qu’elle est un peu anachronique par rapport à son époux." De nombreux artisans participent à son nouveau look, comme Myriam Vandendaele, la couturière attitrée. De plus, la vannerie du géant a aussi été retravaillée et le visage repeint. Enfin, le bouquet de fleurs fraîches (renouvelé à toutes les sorties) est dû cette année à la Maison Deroose à Flobecq. Et surtout, pour animer les géants Tramasure, l’équipe peut compter sur seize porteurs. Dès ce samedi 3 septembre, les géants sortiront dans le quartier. Et le dimanche, ils participeront au grand cortège historique du Festin.

www.festin.be ou via Facebook