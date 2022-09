Durant deux jours, de nombreuses animations sont proposées. Le samedi et le dimanche, dès 11h, le parvis de l’église Saint-Pierre, la placette Alix de Rosoit, la rue de l’Hôpital et la rue des Moulins deviennent le décor de la franche foire. Une quarantaine d’artisans, créateurs et producteurs y installeront leurs échoppes. Des métiers d’antan sont à découvrir comme le travail de la dentellière ou celui du tanneur.

Diverses animations de qualité sont offertes au public: des jeux anciens (le samedi 14 à 18h), une mini-ferme s’installe aussi à l’arrière de l’église; ses canards apprécient se promener dans la franche foire, une attraction originale pour les passants. Ceux-ci pourront aussi découvrir les rapaces de près (samedi) et lors de leur démonstration d’envol. À quelques pas de la cour de ferme de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, le public peut passer le portique et découvrir le campement des Arquebusiers de Fosses-la-Ville.

Le samedi dès 18h, les convives assisteront au banquet nocturne (repas sur réservation) et apprécieront les spectacles. Tous pourront festoyer avec un accès libre aux spectacles de magie et de cirque avec de nombreux numéros. Des envols de rapaces nocturnes et diurnes, des spectacles pyrotechniques sont prévus pour ponctuer la soirée. Notons que le feu d’artifices a été annulé.

Le dimanche dès 10h, les cloches de l’église Saint-Pierre annonceront le début de la grand-messe renaissance. Celle-ci sera suivie du cortège et de la procession historiques qui partiront de la rue Watterman à 15h, au terme du cortège, la tradition sera respectée lors de la remise de l’épée par le capitaine Sébastien de Tramasure aux pieds de la Vierge de la Porte d’Ogy.

Tout le week-end, Lessines vit au rythme de la Renaissance et festoie. Petite restauration et bar sont proposés dans la cour de ferme.

Infos: entrée gratuite (repas du banquet uniquement sur réservation) – www.festin.be ou via Facebook: Fêtes Historiques du Festin 1583 – Lessines