Une nouvelle caserne militaire à deux pas de la Wallonie picarde

La Tournaisienne Ludivine Dedonder (PS), dès 2020, a vite réorienté la politique de la Défense nationale. »Nous avons décidé d’emblée qu’il n’y aurait plus de fermetures de casernes, mais qu’au contraire nous allions en créer de nouvelles, en Hainaut et en Flandre orientale, tout en lançant un programme de rénovation »explique la ministre. Ce programme bénéficie d’ailleurs aussi à Tournai où la 5eaile de la caserne Ruquoy sera rénovée. Et Tournai accueillera aussi une école de sous-officiers, à côté de celle de Saffraanberg (Saint-Trond).