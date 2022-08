Des milliers de gobelets réutilisables dérobés à la fête des Cayoteux à Lessines!

En effet, afin de répondre aux nouvelles exigences légales (et même d’anticiper), l’ASBL a investi dans des gobelets réutilisables floqués des logos des Cayoteux et de la Brasserie de Silly. Mais beaucoup de gobelets n’ont pas été remis. " Nous sommes vraiment déçus par le nombre de gobelets réutilisables dérobés", explique Cathy Degeyter, présidente de l’association. " Nous avions discuté pendant des heures à la mise en place d’un système de caution, mais avec nos serveurs qui sont rémunérés à 10% sur le ticket de caisse, c’était très compliqué pour la caisse de gérer cela en plus."

Naïvement car au grand cœur, les braves organisateurs bénévoles ont fait le choix de ne pas mettre de caution et ils pensaient que les gens seraient "honnêtes".

" Nous nous doutions que certains allaient les emporter, mais nous étions loin d’imaginer une telle quantité! C’est honteux. L’ASBL a un partenariat avec la brasserie de Silly. De grosses sommes d’argent ont été engagées pour acquérir ces beaux verres réutilisables. De plus, c’est un confort pour le consommateur; c’est certain qu’il est bien plus agréable de boire dans un beau verre que dans un gobelet jetable."

"Quelle ne fut pas notre surprise de voir la moitié des cartons vides lundi après les avoir lavés et séchés pour les ranger. C’est un manque de respect vis-à-vis de nos heures d’investissement, nos jours de congé consacrés au bénévolat pour offrir une belle semaine de festivités…"

Un tel acte d’incivilité démoralise les troupes de bénévoles qui donnent de leur temps pour offrir gratuitement des fêtes, des concerts de qualité et perpétuer des traditions appréciées. Heureusement, les Cayoteux sont vigoureux et invitent chaque personne ayant un remords de conscience à passer déposer les gobelets emportés à la bibliothèque de Lessines (ou dans la boîte aux lettres).