Transmission de l’histoire et du folklore

Durant une semaine, le quartier était en fête afin de commémorer les Cayoteux, tailleurs de pierre et leur courage à travailler dans les carrières de porphyre.

Sur le long du parcours, des spectateurs nous confient être rassurer en voyant les nombreux jeunes qui participent au défilé. " C’est important que les jeunes générations se sentent investies et participent activement à l’événement", commente un passant. En plus de prendre goût au folklore local, les enfants gagnent confiance en eux. Colin Brimbert, 7 ans et demi est très heureux de pouvoir participer au cortège. " J’aime défiler, c’est cool car je participe avec mon grouped’amis". Son coup de cœur, " il y a plein de géants et des chevaux".

Pour Rémy Couvreur, le cayoteu est aussi un moment partagé en famille. En effet, lui et les siens viennent à Lessines avec leurs chevaux pour tirer les chars. " C’est son premier Cayoteu", raconte-t-il en présentant l’un de ses chevaux. " Il faut plusieurs heures de travail pour apprendre aux chevaux et les habituer à la foule." Rémy est fier de pouvoir contribuer à la fête en tirant les chars avec ses fidèles partenaires.

Au terme de la semaine des festivités rythmée de concerts et d’un programme chargé, c’est le groupe Awissa qui a mis l’ambiance au théâtre de Verdure.

Enfin, Cathy Degeyter, présidente de l’ASBL organisatrice a conclu avec cœur et émotion. " Après ces deux années Covid, le Cayoteu vous avait manqué, mais à nous aussi, vous nous aviez manqué!" Elle ajoute également avec beaucoup de reconnaissance: " les fêtes du Cayoteu ont pu avoir lieu grâce aux bénévoles qui travaillent et préparent la fête depuis plus de 15 jours."