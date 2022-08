Cayoteu: en attendant le grand cortège de ce dimanche à Lessines

Une trentaine de géants

Le cortège, c’est la passion de Christian Lévêque. Il gère"les neuf géants lessinois et leurs porteurs, une cinquantaine, de 7 à 77 ans. Les anciens n’arrivent pas à décrocher et ils restent pour aider les plus jeunes au niveau du spectacle. Le jour du grand cortège, ce dimanche, ils danseront en compagnie de géants venus en voisins, comme Angélique d’Ogy, mais aussi du Nord de la France avec, entre autres, Francisco le reporter de Calais. En tout, une trentaine de géants et cinq fanfares ainsi qu’une bonne dizaine de chars."Un spectacle à ne pas rater!

La suite du programme

Mais avant cela, d’autres festivités sont prévues:

Jeudi 18 août, à 18h, "Les Jeandrain"; à 19h, Alain Denis, Marie, Monsieur Michel, François Claude, Lasseba, Monsieur Paul.

Vendredi 19 aoûtà 14h, goûter des pensionné.e.s avec Monica; à 19h: Bernie chante Elvis; 20h30, Black City en concert (cover d’Indochine).

Samedi 20 août, à 15h, cortège des mini-géants; à 18h, Frédéric Lamory; à 19h, Les BeeWhy; à 20h30, Hot For 90 en concert.

Dimanche 21 août, à 11h30, concert apéritif animé par la fanfare d’Ollignies; à 12h, barbecue géant; à 14h, 46ecortège "El Cayoteu 1900"; à 16h, animation Disney; à 18h, rondeau final des géants; à 20h30, Awissa (20eanniversaire); à 23h, final des festivités avec Monsieur Michel (les fins de soirée seront animées par DJ Frisko).

Cyril Antoine (Freddy), Mathïs Dath (Michel) et Cyril Deschuyteneer (Jackie) Lessines, 14-08-2022 -- COMMENTAIRES -- Cyril Antoine (Freddy), Mathïs Dath (Michel) et Cyril Deschuyteneer (Jackie) ©com

Michel, Freddy et Jacquy: les Jeandrain

Ils sont trois, tout jeunes et très originaux. Ils s’appellent Mathïs Dath, Cyril Antoine et Cyril Deschuyteneer, mais sur scène ils deviennent Michel, Freddy & Jackie."Quant au nom du trio, “Les Jeandrain”, c’est un nom que nous avons adopté",explique Mathïs,"en hommage à une émission télé que nous aimions bien".

L’aventure a commencé chez les scouts."On y était tous les trois. Pour mettre un peu d’ambiance, nous avons écrit et interprété quelques chansons humoristiques. Quant à notre premier concert, c’était il y a un an. À un mariage, chez des amis. Par la suite tout s’est enchaîné et nous en sommes à notre dixième prestation. Notre musique est très variée. C’est très perso aussi et difficile à définir, mais elle nous plaît beaucoup. Avec une tendance pop rock et des créations, notamment “La musique à nous”".On les écoutera au théâtre de verdure jeudi à 18h avant de les retrouver à la Ducasse du Culant en première de Lou Deprijck.

Claudy Vandaul, Marc Gossez et Rony Lessines, 14-08-2022 ©EdA

Claudy Vandaul est d’Ollignies. Il a une voix que tous les Cayoteux connaissent. Unique, indéfinissable et reconnaissable entre toutes. Dès que l’on arrive au théâtre de verdure, on l’entend et on écoute… On le croise également sur "Ma radio", dans des émissions qu’il anime depuis 41 ans. Le Cayoteu, il y est depuis 16 ans. En duo avec Rony et avec le président de la radio, Marc Gosez.