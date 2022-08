Formations pour cyclistes, petits et grands, le 27 août à Lessines

L’après-midi, rendez-vous à l’ancienne caserne des pompiers à la rue des Quatre fils Aymon avec la Véloterie. De 13h30 à 15h30: check-up et dépannage de son vélo. Une formation pour adultes afin d’apprendre à remettre en ordre son vélo, mais aussi pour pouvoir le dépanner sur la route. Boîte à outils sur place, mais pour l’utiliser, il est préférable d’avoir son vélo. Enfin, de 16h à 17h, “Bye bye petites roues”. Sous la conduite d’un animateur spécialisé, les enfants apprennent à rouler à vélo. On enlève les petites roues, on apprend l’équilibre avec sa draisienne sur une voirie en dehors de la circulation. Les organisateurs demandent que les enfants apportent leur vélo ou leur draisienne.

Une collaboration de la Ville de Lessines et du Centre culturel René Magritte avec la Véloterie (Ressourcerie ASBL) et ProVélo dans le cadre du Rallye de la Petite Reine (10-11 septembre) et de la Semaine de la Mobilité (16-22/09).

Pour la formation «Ma ville à vélo», inscriptions à pollec@lessines.be. Pour les autres ateliers: reservations@ccrenemagritte.be. Infos: www.lessines.be.