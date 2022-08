Lessines : les fêtes historiques du Festin à la recherche de figurants

Pour assurer la réussite de l’événement, les organisateurs comptent donc sur toutes les bonnes volontés, même pour quelques heures. Ceux qui souhaitent devenir acteur de l’événement, que ce soit comme figurant ou en aidant comme bénévole, peuvent se manifester par mail à l’adresse festin@festin.be ou par téléphone au 0471 54 75 26. Il est également possible de remplir un formulaire d’inscription en ligne sur le site www.festin.be. Une permanence sera également assurée les samedis 6 et 20 août dans les locaux de l’association à la rue G. Kugé entre 10h et 12h.