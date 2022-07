L'entreprise lessinoise Benechim en recours contre les conditions du son permis unique

Une augmentation de la production

Des conditions qui ne semblent pas convenir au demandeur car celui-ci a introduit un recours contre l’arrêté lui accordant le permis visant à construire une annexe au hall de fabrication n°1 pour y exploiter deux réacteurs de synthèse organique et une essoreuse centrifuge.

"Initialement, il avait été prévu d’installer les deux réacteurs et l’essoreuse dans le bâtiment de production même, mais pour des raisons de sécurité et d’ergonomie, il a finalement été décidé de construire une annexe", pouvait-on lire dans le dossier du demandeur lors de l’enquête publique organisée en début d’année.

"Les activités de la nouvelle annexe ne diffèrent pas des activités actuelles, déjà autorisées. La construction de l’annexe ne constitue qu’une augmentation de capacité de production, mais n’introduit pas de nouveau procédé de fabrication."

La société Benechim, installée à Lessines depuis 1977 emploie aujourd’hui 63 personnes dont 34 ouvriers.

Une décision consultable

Le recours introduit peut être consulté à l’Administration communale, sans rendez-vous, les lundi et jeudi entre 9h et 11h30 et sur rendez-vous les autres jours ouvrables pendant les heures de service soit de 8h30 à 12h et le lundi entre 16h30 et 20h.

La prise de rendez-vous se fait au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès de Benoît Leclercq, conseiller en Environnement ou de l’agent communal délégué à cet effet au 068 25 15 38.