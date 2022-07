Financement de la zone de secours: une proposition en cours d’élaboration

Devant l’assemblée, le bourgmestre lessinois n’a pas caché son agacement à devoir réunir un conseil communal pratiquement que pour ce dossier et à risquer de ne pas réunir le quorum en cette période de congés estivaux.

"C’est le conseil communal qui est compétent afin d’introduire un recours et il n’a que vingt jours pour réagir" , a noté Pascal De Hanschutter.

Pour les communes qui seront signataires de ce recours auprès de la ministre de l’Intérieur, la motivation de l’arrêté du gouverneur reste défaillante.

"Dans ce dossier, il y a deux évidences. D’abord, plusieurs communes sont lésées et unissent leurs forces pour agir et, ensuite, l’argumentaire du gouverneur est fragile, sera systématiquement contesté et la contestation systématiquement acceptée. Malgré tout, ce n’est pas une solution durable!"

Pour le bourgmestre lessinois et ses acolytes, deux seules issues semblent envisageables sur le long terme. Soit une disposition législative qui permet de trancher et de régler le problème, soit un arrangement entre toutes les communes de la zone de secours; le conseil de zone étant souverain.

"Nous travaillons donc ensemble afin de faire une proposition qui convienne à tous. Bien sûr, on pourrait se dire que les communes qui y gagnent dans cette clé de répartition n’ont aucun intérêt à nous suivre et que le projet risque d’être rapidement avorté. Cependant, nous voulons être constructifs et avancer."

«Qui pour dire que cela ne tient pas la route?»

Les cinq communes unissent donc leurs forces afin de faire aux autres bourgmestres de la zone, une proposition qu’ils ne pourraient refuser en quelque sorte. "Le but est vraiment d’avoir une répartition du financement qui est cohérente et objective."

Etmême si les communes ne se sont pas encore accordées sur une proposition ferme et définitive, le bourgmestre de Lessines assure que le travail est en bonne voie.

"Ce qui ne semble pas faire d’objection au sein de notre groupe de travail, c’est de partir sur l’idée d’une double composante. Un facteur fixe pour toutes les communes de la zone – déterminé soit par le nombre d’habitants, soit par la superficie – et, ensuite, un facteur variable lié au nombre d’interventions et à la mobilisation des moyens déployés."

En attendant de savoir quantifier tout cela, le travail se poursuit.