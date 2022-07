Les dames se faufilent dans un monde d’hommes

Les vainqueurs, Thierry Vanden Hoek et Alain Caira sont des habitués des premières places. Ils triomphent dans le double open lessinois, mais pas sans mal et sous le regard de Dylan Gravet. "Un 13-0 contre deux jeunes, Fred et Adrien, puis 13-7 face à Alex et Jacques Gustin. Dans la troisième, Max et Hugo Lapere vont tirer six fois le but à 12-12 avant de s’incliner. En finale, c’est 13-8 contre Guy Procureur et Hervé Dehainin. Alain et Thierry sont à 4+25. Joseph Triolo et Michael Degrande suivent à 4+22. Un départ à 13-6 contre Fabrice Guerdin et Stéphane Fontaine. Puis un match endiablé avec les jeunes Sophie et Thomas Stormacq qui se clôture à 13-12. C'est plus simple à 13-3 face Jean-Luc Ramu et Éric Wettel et ça se termine quand Hugo et Max Lapere, repêchés après leur 12-13 contre les premiers, s’inclinent 9 à 13." Hugo et Max sont quatrièmes à 13+9 devant Alex et Jacques revenus à 3+28

À Ath, deux équipes se classent en tête avec quatre victoires. "Christian Couckhuyt et Éric Nicoletti s’imposent 13 à 4 face à Karim Hamla et Dédé Callebaut et remportent le tournoi. Sébastien Mahieu et Franc Hoc marquent 13-8 face à Guy Procureur et Hervé Dehainin et prennent la seconde place.

Les mercredis leuzois

À LeuzArena, on joue le mercredi. Une habitude qui s’est prise à la sortie du Covid quand les bulles étaient fixées à 25. Une trentaine de boulistes de tous âges ont pris part à six journées alternant des tête à tête et des mêlées. En dames, Anne Bureau termine première à 9+9 devant Dany Vandenput, à 6-10 Thérèse Carton suit à 6-12, Lucia Stano à 6-31 et Nathalie Leroy à 5-7. Chez les Messieurs, Serge Flamand est à 11+44 devant Orry Guerlus à 10+72. Viennent ensuite Patrice Destombes, 10+52, Claudy Pichon, 10+34 et Michel Landrieu à 10+17…