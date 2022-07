Les clubs de l’Est ont survolé les CHI

Les féminines de Lessines étaient les seules à représenter la Wallonie Picarde, à Dour, et elles ne s’en sortent pas si mal. Lucile Legrand joue avec Kim De Keyzer et Nathalie Stroobants. Steffy Collette est avec Wendy Deroissart et Sophie Stormacq. Vanessa Jeunot avec Nancy Demeyer et Michèle Van Gijzeghem. "D’habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, mais nous avons décidé de tourner à chaque tour pour que les neuf joueuses présentes aient un temps de jeu correct." En entrée, l’équipe de Lucile, la capitaine, gagne sa partie et elle va d’ailleurs en gagner quatre sur les cinq à jouer, ne cédant que la toute dernière. Les deux autres teams en prennent chacune deux, en encaissant, au passage, un douloureux 12-13. À terme, les Lessinoises sont à 8 victoires +4 de moyenne, pas si loin finalement de Châtelet qui ira disputer les Championnats fédéraux avec 9+34 en compagnie de La Botte à 10+35 et du Pays Noir à 11+53.

Un point de chute

Le Pays Noir a fait plus fort encore en Messieurs et gagne ses quinze matches pour 15+108. Devant Marcinelle, qui vient d’accéder au fédéral, à 13+101. Et Châtelet, qui va faire un tabac en Honneur cet hiver, à 12+81. Un podium 100% Est.

Le Masice Ravel, ex Scaldis, est 4eà 12+72 et place ainsi un team de l’Ouest au CFI. Le bonheur des uns fait le malheur des autres et Lessines, juste derrière, loupe de peu la qualification. "Pourtant la journée s’annonçait bien. Après deux tours, nous étions à six sur six, relate Dylan Gravet. "Les nationaux Daniel Pinaton, Jean-Michel De Boelpaepe, Sébastien Lenoir ainsi que Florian Van Pee, Joseph Triolo, Vincent Ronsse tournaient du tonnerre. Et les jeunes Guillaume et Thibaut Legrand avec Jess Verset étaient sur un petit nuage. La suite est plus ardue. Nous ne prenons que trois matches sur six dans les tours 3 et 4, ce qui nous place à neuf points avant le rush final. Un tour plein et c’est bon… mais nous ne gagnons que deux parties et on cale en 5e position à 11+62." Tournai est tout près à 10+26 et la 7eplace. "Une bonne prestation, estime Alex Werquin. Nous étions neuf tout juste. Je jouais avec Théo Douliez et Jérôme D’Hooghe. Jean-Paul Wuilcot était avec Georges Gossart et Rudy Bourdon. Et Didier Sadin faisait équipe avec Daniel De Ro et Alain D’Hooghe. Nous sommes réguliers avec deux victoires dans chacun des trois premiers tours, mais par la suite, nous n’en prenons plus qu’une par round et nous restons à huit. Mais on y a cru jusqu’au bout… avec un "sans-faute" dans le dernier tour, nous étions qualifiés."

Plus bas, les Lutosiens de Max Bangels, à quatre victoires seulement, n’étaient pas dans un grand jour. "Il faut dire que nous avons tiré une enveloppe "G" qui nous a placés face à de très gros bras." Quant aux Athois, ils se sont inscrits pour la gloire, avec une équipe en pleine restructuration, et ils sauvent l’honneur en prenant deux points.