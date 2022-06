Tribunal de Tournai : le Lessinois croyait pouvoir se servir de l'auto...

Le prévenu a admis devant la juge Tabet, être en tort d’avoir accepté les clés. "Je n’ai pas cherché à comprendre" . Présente à l’instruction d’audience, Denise a tenu à donner sa version des faits. "Max n’a jamais eu la permission d’utiliser ma voiture. De plus, ce compagnon est inventé de toutes pièces. Lors du vol, je passais la soirée avec des amies dont la mère du prévenu. Elle a d’ailleurs insisté pour venir me chercher afin que je ne prenne pas mon véhicule. Seule ma fille et cette dame possèdent le double de mes clés. Je lui faisais confiance mais il est clair qu’elle était complice avec son fils" . Denise a tout de même pu récupérer sa voiture: "Elle était accidentée et dans un état lamentable. L’intérieur sentait l’urine et la fumée!".