Lessines: le cocktail molotov n'avait heureusement pas explosé

"Je n’ai pas jeté la bouteille.Elle est tombée" , dira Mike.Pour lever certaines zones d’ombre, le président invite Mike et son avocat à aller discuter quelques minutes.Quand Mike revient à la barre, il ne dit plus la même chose . "La bouteille, je l’ai jetée mais je ne l’ai pas allumée.Je me suis rendu compte de ce que j’allais faire."