L’homme est poursuivi pour de nombreuses préventions dont des faits de vols avec violence mais également de coups et blessures. Le 12 janvier 2019, dans un supermarché, le prévenu a dérobé un bien, en faisant semblant d’être armé.

À l’instruction d’audience, Julien a déclaré ne pas se souvenir: "Je buvais et prenais beaucoup de médicaments à l’époque. Il m’arrivait de me tromper dans les doses" . Il en va de même pour les faits du 9 janvier 2018, à Lessines où le prévenu a dérobé dans une voiture, portefeuille, caisse de pommes et siège auto.

Josiane (prénom d’emprunt) et son fils ont également été victimes de l’individu. Alors qu’elle accompagnait son fils à sa voiture, ils ont tous les deux été pris à partie par le prévenu. Il s’est d’ailleurs montré violent en portant plusieurs coups. "Josiane, je ne m’en souviens pas du tout. Quant à son fils, il m’a donné aussi des coups" , a tenté d’expliquer vaguement le jeune homme. Le tribunal correctionnel poursuit également Julien pour avoir adressé des menaces écrites à l’égard de sa mère: " J’avais demandé 10 euros à prêter, elle a refusé. Je me suis donc mis en colère" .

Docteur Jekyll et Mister Hyde

L’avocat du prévenu précise que Julien a bien commis tous ces faits: "Mon client ne possède que des minces souvenirs. C’est un peu Jekyll et de M. Hyde, il peut se montrer calme, apaisé mais peut aussi se comporter comme une furie" . Suivi par un psychiatre et ayant déjà séjourné dans plusieurs hôpitaux psychiatriques, Julien risque une peine de deux ans de prison assortie d’un sursis probatoire. " Il a besoin d’être sanctionné et aidé" , a conclu le représentant du ministère public. Le jugement sera rendu le 8 septembre