Zone de police des Collines: règlement de police commun

Jeudi soir, les élus locaux se réuniront et à Flobecq et à Lessines. Dans les deux entités, les conseillers devront se prononcer sur un règlement général de police « modifié et harmonisé au sein des quatre communes de la zone de police des Collines ». Une première qui aboutit après une procédure longue impliquant bon nombre de services administratifs des entités concernées. Pour mettre en œuvre ce règlement commun, il y a aussi lieu d’approuver un protocole d’accord relatif aux sanctions administratives communales en cas d’infractions mixtes que ce soit sur le plan pénal ou environnemental.