En 1990 lors de son installation, BTG avait suscité l’émotion des Lessinois

L’installation de "l’usine à gaz" comme on l’appelait à l’époque avait fait grand bruit au début des années nonante. Réunions d’information, pétition, manifestation, comité de concertation, de nombreux Lessinois avaient clamé leur inquiétude face à l’installation de BTG dans le zoning ouest. Un comité de citoyens s’opposant au projet déclarait à l’époque être très sensible à la création d’emplois, mais estimait que "l’orientation des vents dominants (S-O) exposait tous les Lessinois aux rejets possibles de l’usine."