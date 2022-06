Demande de renouvellement de permis pour l'entreprise de gaz BTG à Lessines

"L’activité consiste au remplissage de bouteilles de gaz, à leur distribution et à l’analyse de celles-ci si nécessaire" , précise le dossier qui était consultable à l’administration communale. "BTG SOLGroup s’occupe également du stockage et de la distribution de bouteilles de gaz remplies au sein d’autres sites. À Lessines, le remplissage des bouteilles peut se faire à partir de monogaz ou d’un mélange de gaz parmi les suivants: azote, argon, dioxyde de carbone, hélium, hydrogène, oxygène ou protoxyde d’azote."

BTG réalise également la redistribution d’autres gaz comme l’acétylène ou le LPG en fonction de la demande des clients.

À noter également que "d’autres gaz que ceux mentionnés peuvent être présents dans les mélanges en quantités aléatoires et plus faibles".

Le site comprend aussi un espace de stockage de glace carbonique.

"Ainsi, l’activité de BTG SOLGroup à Lessines peut être classée selon trois types: le stockage cryogénique de gaz en réservoirs, le stockage et la distribution de gaz en bouteilles et dewars (NDLR: flacons à double paroi en métal avec un vide entre les parois) et enfin le remplissage de bouteilles et dewars avec du monogaz ou un mélange de gaz."

La plupart des bâtiments ne subiront aucune modification.Seul un local de stockage de produits toxiques sera supprimé, tandis que deux nouveaux espaces seront aménagés: un abri de stockage de matériel d’échange pour Vivisol (in et out), l’entreprise voisine.

«Petit Seveso»

Alors que la législation ne l’obligeait pas à l’origine, BTG SOLGroup doit désormais déclarer un seuil bas en ce qui concerne la directive Seveso. La notice d’identification des dangers reprend en effet la présence de produits dangereux et de zones ATEX(endroits dans lesquels le risque explosif est plus important que la moyenne en raison de la présence de matières inflammables). Cette notice particulière fait aussi état d’une ligne haute tension qui traverse le site (câble et pylône électriques). Toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité optimale du site. Ainsi, les règles pour le stockage, l’emploi et l’évacuation de produits dangereux sont strictes et les contrôles réguliers. L’entreprise n’a d’ailleurs rencontré aucun problème depuis son installation il y a trente ans. Un plan d’urgence interne est cependant en cours de rédaction.

De plus, les activités de BTG ne génèrent aucune nuisance olfactive. En termes de bruit, il est essentiellement occasionné par le remplissage de récipients mobiles de gaz dangereux (purges de la production) et les opérations bruyantes n’ont lieu qu’entre 7h et 22h maximum et uniquement en semaine.

Le charroi est également limité. En effet, le personnel de BTG SOLGroup est de dix-sept employés (8h30-17h) et sept ouvriers (7h-15h) sur le site, auxquels il faut ajouter une poignée de visiteurs et de sous-traitants chargés de la maintenance. Enfin, "chaque jour, il y a lieu de procéder à l’approvisionnement et l’enlèvement de bonbonnes de gaz remplies ou vides (principalement).Les cuves fixes, quant à elles, sont remplies une fois par semaine par des camions-citernes."