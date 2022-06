Aux exercices antérieurs, en dépense, "les principales adaptations concernent les crédits pour les subventions liées aux prestations de garde d’enfants à domicile (+23000 € en 2019 et + 17500 € en 2021)" , a précisé Véronique Blondelle, la directrice générale. "En recette, le boni présumé est remplacé par le résultat budgétaire et passe d’1353644,79 € à 1742931,24 €."

À l’exercice propre, de manière générale, les dépenses liées au personnel ont été adaptées pour tenir compte des applications des index.

La quote-part pour le fonctionnement de la zone de police a également été majorée de 61000 €.

"En outre, les crédits pour les frais d’avocats ont été revus à la hausse (+30000 €). En effet, une issue au litige relatif à la construction de logements à l’avenue de l’Abattoir est prévue et les honoraires y afférents seront à payer."

Les dépenses liées aux frais de fonctionnement informatique ont dû être modifiées (+12000 €). Les autres adaptations sont marginales.

"En recette, on observe que la recette liée aux dépenses non engagées a été réduite au pro rata du temps écoulé (-251000 €). Par ailleurs, quelques hausses sensibles des crédits de recettes méritent d’être citées: le Fonds des Communes (+251000 €), la taxe sur les antennes (+96000 €) et les taxes additionnelles au précompte immobilier (+42000 €)."

Au service extraordinaire

Aux exercices antérieurs, les principaux ajustements concernent l’amélioration acoustique de la salle de l’Écuelle (-85000 €) et les honoraires à payer à l’auteur de projet pour l’aménagement de la partie horeca sur le site de l’HNDR (-40000 €).

"Notons que les crédits ont été déplacés d’une fonction à l’autre pour le projet Get Up Wallonia."

À l’exercice propre, on observe une diminution de 100000 € en raison du double emploi pour la stratégie immobilière en matière de chauffage. Du côté des augmentations, on note une hausse de 288000 € pour la cabine haute tension de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, de 60000 € pour l’éclairage public (projet e-lumin), de 59000 € pour l’aménagement du parc urbain (les subsides promis étant supérieurs), de 43500 € pour les mises aux normes des installations de gaz dans les bâtiments communaux, de 40000 € pour les honoraires liés à la réfection du hall sportif, mais aussi de 25000 € pour le logiciel de pointage, de 15000 € pour les véhicules du service des travaux, de 10000 € pour l’élagage des arbres et de 5000 € pour l’achat d’une remorque pour l’enseignement.

"Ces modifications budgétaires intègrent le résultat des comptes et les adaptations nécessaires au fonctionnement des services. L’équilibre est préservé" , a finalement conclu la directrice générale.