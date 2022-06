N56: le ministre Henry attend les résultats du test de mobilité à la route de Frasnes

Suite au dernier conseil communal de Lessines et aux propos virulent du bourgmestre Pascal De Handschutter à l’encontre du ministre Henry, le porte-parole de ce dernier avait assuré que le cabinet travaillait sur ce dossier de la N56 et arriverait bientôt avec une solution pour le bien des riverains. Interrogé ce lundi 13 juin par Jean-Luc Crucke et Fatima Ahallouch, le ministre wallon de la mobilité a expliqué qu’ "il n’y aurait pas d’autres solutions tant que l’on n’aurait pas les résultats de la phase de test en cours à la route de Frasnes et que les conclusions définitives n’avaient pas été tirées."