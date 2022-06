C’est Véronique Blondelle, directrice générale, qui a exposé à l’assemblée la situation financière de la commune.

"Le boni global du service ordinaire de l’exercice 2021, estimé budgétairement à 1353644,79 € est, par le résultat du compte, porté à 1742931,24 €, soit une majoration de près de 400000 €. Pour 2021, le compte budgétaire se clôture donc à l’exercice propre, par un mali de 469584,82 €."

Suite aux informations transmises par la directrice financière, il y a lieu d’épingler les principaux écarts entre les prévisions budgétaires d’une part, et les résultats comptables, d’autre part.

"Les recettes de prestations s’élèvent à près de 875000 € et sont donc inférieures de près de 2234000 € par rapport aux prévisions. Ceci se justifie notamment par la recette budgétée des dépenses non engagées."

Les recettes de transferts s’élèvent à plus de 23000000 €, et correspondent à plus de 94% de l’estimation faite lors du budget. "À ajouter à cela la perception moindre des additionnels au précompte immobilier (3930870 € au lieu de 4835337 € budgétés)."

En ce qui concerne les recettes de dette, l’écart est approximativement de 130000 € en plus pour atteindre plus de 546000 €.

"On observe la recette de prélèvement de 100000 € qui n’avait pas été budgétée et qui correspond à la reprise de provision pour la cotisation de responsabilisation."

Au niveau des dépenses, celles qui concernent le personnel ont été engagées à concurrence de plus de 8334000 € pour une estimation initiale de plus de 9674000 €, ce qui représente 86,1% de leur estimation budgétaire. "L’estimation paraît donc toute pertinente sachant que certains temps partiels doivent être prévus à temps plein car susceptibles de réintégrer leurs fonctions dans l’année."

En termes de fonctionnement, plus de 2821000 € ont été engagés alors que l’estimation initiale de ces frais s’élevait à plus de 3872000 €. L’utilisation des crédits ne représente alors que 73% par rapport au budget initial et 70% des estimations corrigées selon les amendements budgétaires.

"Les dépenses de transfert engagées (plus de 10233000 €) correspondent à davantage de l’estimation budgétaire initiale (10736000 €), soit 95,3%."

Enfin, les dépenses de dette (3616000 €) s’avèrent inférieures aux estimations budgétées au départ dans la mesure où certains emprunts n’ont pas été contractés et vu les taux d’intérêt. Une dépense de plus de 102000 € budgétée n’a pas dû être portée au compte.

En conclusion, le Collège constate et déplore le mali rencontré au travers des comptes 2021 qui peut trouver une explication valable de par les retards de perception des taxes additionnelles au précompte immobilier.