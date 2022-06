Enquête publique en cours pour la nouvelle piscine de Lessines

Un complexe multifonctions

Après la démolition du bâtiment actuel (inauguré le 8 juillet 1972), le nouveau complexe aquatique comptera trois bassins: un grand bassin de 25 x 15 mètres, un petit bassin de 15 x 10 m et une pataugeoire. Une zone de wellness (balnéothérapie, sauna, hammam, douches, salles de massage…) viendra compléter l’espace de baignade, tout comme une salle de fitness, mais aussi des vestiaires, des sanitaires, des locaux administratifs et des locaux techniques. La cafétéria du centre sportif servira également pour le public de la piscine et, pour ce faire, sera totalement rénovée et prolongée par une vaste terrasse. L’espace bien-être bénéficiera également de son espace extérieur (solarium).

"Il est prévu de réaménager complètement les abords du site avec la démolition des bâtiments de la Croix-Rouge et du CPAS (Maison de la Laïcité), la modification d’une voirie communale (avenue de Ghoy), l’implantation de deux terrains de paddel couverts, l’agrandissement de la cabine haute tension existante ainsi que la création d’un parking d’environ 150 places" , précise la demande de permis unique.

En effet, le dossier comprend deux volets. Un volet urbanistique qui porte sur la reconstruction de la piscine et l’aménagement de ses abords et un volet environnemental concernant l’implantation d’installations diverses comme les bassins de natation et la pataugeoire, l’espace wellness, les installations techniques de désinfection et de filtration indépendantes, les chaudières au gaz, l’unité de cogénération, l’installation photovoltaïque, la ventilation, les groupes de froid, le rejet des eaux usées, la cabine haute tension, le parking et une citerne de récupération des eaux de pluie. Ce volet concerne aussi les travaux de démolition et donc le stockage temporaire de déchets durant ceux-ci. Par contre, la demande de permis d’environnement ne porte pas sur les travaux de désamiantage. Cette opération fera l’objet d’une demande de permis temporaire à charge de l’entrepreneur sélectionné.

Un triple objectif

Ce projet vise à aménager "une piscine attractive et accessible pour tout type de public (écoles, clubs, PMR, touristes, etc.). L’un des objectifs majeurs est de tendre à l’accessibilité de la pratique de la natation pour tous" .

Par ailleurs, les autorités entendent offrir aux citoyens "un lieu public de détente et de loisirs pour tous ainsi qu’un lieu de rencontre de tous âges, en intégrant les aspects ludiques et de loisirs" , mais aussi "une piscine écologique et économique par une politique de gestion responsable et une réduction au maximum des charges énergétiques" .

C’est la régie communale autonome pour le sport lessinois (RCASL) qui porte le dossier. Celui-ci sera réalisé sur fonds propres. "Aucun subside d’Infrasport n’a été sollicité. Afin de garantir la pertinence de l’investissement public, il y a lieu de créer un nouveau permis autorisant l’exploitation de l’établissement et ses extensions pour une durée de 20 ans" , précise le dossier.

À noter aussi que la mobilité douce est au cœur du projet. La nouvelle entrée (unique pour la piscine et le centre sportif) sera en lien direct avec l’avenue de Ghoy déplacée afin d’avoir plus de recul par rapport aux façades des habitations, "tandis que les modes doux de circulation sont invités à rejoindre l’équipement sportif par unparcours distinct plus sécurisant. Un auvent vient souligner cette entrée et abrite le parking vélos" . Le parking général sera végétalisé pour lui donner un aspect champêtre, adapté à l’environnement ambiant.

Au niveau architectural, "les parois aveugles sont réalisées au départ de panneaux en béton préfabriqué de teinte gris clair" .

Infos: www.lessines.be. Le dossier est consultable à l’administration communale sans rendez-vous les lundis et jeudis entre 9h et 11h30 ou sur rendez-vous après un contact préalable au 068 25 15 38 ou à l’adresse leclercq-benoit@lessines.be.