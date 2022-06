Lemni est accusé d'avoir porté des coups avec préméditation à l'égard de deux jeunes hommes ainsi que de les avoir menacés avec un couteau.

"Alors que je me rendais aux toilettes, j'ai croisé un dénommé Axel. Poliment, je lui ai adressé mes vœux. Il m'a répondu par des insultes et la situation a complètement dégénéré" , a expliqué le prévenu à la barre du tribunal correctionnel de Tournai. "J'avais été invité pour passer un bon moment et plusieurs personnes se sont mêlées à l'altercation. Elles m'ont frappé pour me faire fuir, j'ai donc rapidement quitté les lieux" .

Par la suite, Lemni a reçu de nombreux messages malintentionnés via l'application Snapchat. "Ils ont menacé de s'en prendre à ma famille".

«Mon but était de leur faire peur»

Pour en finir avec ce différend, le prévenu a donné rendez-vous, le lendemain aux perturbateurs de la soirée.

"J'y suis allé avec un couteau de cuisine. Mon but était de leur faire peur" , a indiqué le jeune homme. Sur les lieux, une dizaine de personnes sont présentes.

"Afin de se défendre, le prévenu a donné plusieurs coups de couteau. Nous sommes dans un contexte de survie qui reste regrettable" , a précisé son avocat.

Même si le prévenu a contesté la préméditation, le représentant du ministère public a souhaité qu'elle soit retenue : "L'homme est retourné chez lui, s'est muni d'un couteau pour en découdre". Une peine de 18 mois de prison assortie d'un sursis probatoire a été requise.

La défense, pour sa part, a sollicité une peine de travail.

"Je suis contre cette mesure vu la gravité des faits" , a conclu le représentant du ministère public. Le jugement sera prononcé le 28 juin.