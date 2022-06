Le passage à niveau de la rue de Jeumont à Lessines fermé jusqu’à mardi: «La situation est déplorable»

Une situation déplorable pour le bourgmestre, qui a, avec ses équipes, sécurisé les lieux. " Cette situation n’est pas normale. Ce passage à niveau pose des problèmes de mobilité au centre-ville. Les trains sont mal cadencés, ce qui provoque de longues files – parfois jusqu’en haut de la Grand-rue – lorsque les trains passent, car les barrières restent longtemps fermées. "

Pour le bourgmestre, ce nouvel incident " témoigne d’un véritable dysfonctionnement ". " La police des chemins de fer ne s’est même pas déplacée. Trois camionnettes d’Infrabel, avec au moins six personnes, ont été dépêchées sur place pour fermer les barrières, mettre les feux rouges et me dire qu’ils ne pourraient rien faire avant mardi. C’est déplorable. "

Et ce n’est pas la première fois que ce passage à niveau donne du fil à retordre aux autorités. " On s’en est déjà plaint plusieurs fois ", ajoute le bourgmestre. " Il faudrait vraiment penser à faire des investissements pour le remettre en ordre. Tirons la sonnette d’alarme avant qu’un véhicule ne se fasse heurter par un train. "

En attendant, un itinéraire de déviation a été mis en place, via la rue Lenoir Scaillet.