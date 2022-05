270 autres personnes travailleront pour Colruyt à Ollignies en 2024

"Destiné à l’assortiment non-alimentaire des enseignes Colruyt Meilleurs Prix, OKay et Colruyt Prix-Qualité (France), il jouxtera l’entrepôt dédié aux produits à forte rotation, dans le souci d’optimiser l’efficacité logistique" indique Colruyt. Le site est localisé le long de la N57 et près de l’A8 à Ollignies (Lessines), limite de Ghislenghien (Ath).

"Cet investissement de 50 millions € entraînera l’arrivée de 270 collaborateurs supplémentaires sur le site." Il s’agit majoritairement de "transferts" depuis la banlieue de Bruxelles, mais Colruyt précise que 40 nouveaux emplois seront créés. Quelque 500 personnes travaillent déjà dans le premier centre logistique d’Ollignies et 800 autres un peu plus au sud, à Ghislenghien.

"Le développement du site logistique d’Ollignies traduit l’engagement de Colruyt Group de poursuivre ses investissements en Wallonie" dit Colruyt. "Ce nouveau centre de distribution n’est autre que la deuxième phase d’un large projet initié en 2015, en proche collaboration avec le gouvernement wallon, les communes avoisinantes et l’intercommunale Ideta" indique Jef Colruyt. Il souligne que Colruyt est le 2eemployeur privé dans le Hainaut. Le groupe exploite également 57 magasins dans cette même province.

Production d’hydrogène vert

Willy Borsus se réjouit de l’investissement supplémentaire de Colruyt en Wallonie et aussi d’un autre projet supplémentaire à Ollignies; le groupe entend en effet y développer un centre de production d’hydrogène vert.

On le sait: cette piste énergétique fait l’objet d’une grande attention de la part de Colruyt depuis plusieurs années.La société utilise déjà cette source énergétique pour des chariots-élévateurs à Halle, mais l’objectif est d’équiper à l’hydrogène (vert) sa flotte de camions.

"Plus tard cette année, une troisième phase de développement du site verra la concrétisation du projet H2Haul, qui vise l’installation d’un écosystème hydrogène vert, incluant la production et la distribution, et axé sur le transport poids-lourd" confirme Colruyt. "Une nouvelle station hydrogène sera construite à Ollignies et exploitée par DATS24, le spécialiste en carburants de Colruyt Group."

Centre «up-to-date»

Le nouveau centre de distribution, d’une superficie de 22000 m², sera dédié à la réception, l’entreposage et l’expédition vers les magasins Colruyt, OKay et Colruyt Prix-Qualité (France)

des produits non-alimentaires: la papeterie, les cosmétiques, le textile, ainsi que les assortiments saisonniers (jardin, rentrée des classes, fêtes de fin d’année).

"Quelque 11000 produits transiteront chaque mois par ce centre, pour un assortiment total atteignant les 19000 références. Pour l’heure, ces produits sont dispatchés depuis le centre de distribution de Stroppen. Le déménagement à Ollignies permettra d’optimiser la logistique, à des fins d’efficacité et de durabilité."

"Hyper moderne, le bâtiment a été conçu pour résister aux défis du futur: il fait la part belle à l’automatisation dans un souci d’ergonomie, et pourra accueillir à terme une centrale de rechargement de piles à combustible pour le matériel roulant, à l’image du centre de distribution de Dassenveld à Hal et une fois la station hydrogène opérationnelle."

"Le site est d’ores et déjà pourvu d’un centre de retour destiné au triage et au traitement des déchets issus des magasins (cartons, plastiques, palettes) et dispose de ses propres ateliers techniques affectés à la réparation et à l’entretien des machines et du matériel roulant."