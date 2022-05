Lessines : faciliter la migration professionnelle grâce au guichet unique "Working in Belgium"

Cette plateforme numérique permet d’une part aux entreprises de chercher et surtout de trouver des profils spécifiques au-delà des frontières belges et, d’autre part, de faciliter les démarches administratives pour les travailleurs désireux de s’établir en Belgique. En effet, ce guichet unique combine la demande de permis de séjour et de permis de travail en une seule procédure digitale.

L’objectif est donc double: réduire considérablement la charge administrative des entreprises et de faciliter le recrutement de talents étrangers.

"La Belgique doit devenir un peu la Silicon Valley de l’Europe, où les esprits les plus brillants du monde entier veulent venir travailler ou étudier" , souligne le secrétaire d’État Sammy Mahdi. "Afin de gagner la guerre internationale des talents, nous devons mettre en œuvre une politique attrayante pour faire en sorte que les meilleurs talents choisissent la Belgique, capitale de l’Europe et non un autre pays comme les Pays-Bas. Je suis heureux que nous y parvenions de plus en plus."

En effet, depuis son lancement il y a un an, le guichet unique "Working in Belgium" montre déjà de beaux résultats. Le nombre de permis uniques – combinant donc permis de séjour et de travail – a explosé depuis la mise en ligne de la plateforme. "Avant le Covid, l’Office des Étrangers délivrait un peu moins de 4000 permis à la demande d’employeurs. L’an dernier, nous dépassions les 5000 et au vu des chiffres de ce début d’année, nous pourrions atteindre les 8000 permis délivrés en 2022. Ce serait un record absolu!"

À noter que l’Inde, la Turquie et le Maroc constituaient le top 3 des nationalités pour lesquelles des permis combinés ont été délivrés en 2021.

Outre ce permis simplifié, la procédure évolue aussi pour les étudiants. "Auparavant, lorsque les étudiants étrangers finissaient leurs études, ils devaient rentrer chez eux s’ils ne trouvaient pas un emploi au lendemain de leur remise de diplôme. Aujourd’hui, le délai est d’un an pour qu’ils s’insèrent dans la vie active ce qui nous permet de ne pas passer à côté d’esprits brillants."

Ce projet, conçu pour faciliter la migration professionnelle, entend prendre les talents là où ils sont afin qu’ils puissent venir renforcer l’économie belge.