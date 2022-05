L’entraide pour les Ukrainiens se poursuit, à Lessines

Les besoins sont les suivants: vêtements d’été (hommes, femmes et enfants), soupes instantanées et thés, nourriture non périssable (pâtes, riz, conserves…) et pour les bébés (petits pots, compotes en berlingots, lait en poudre, biscuits), produits de soins et d’hygiène, langes, lingettes pour bébé, produits premiers soins (pansements, sparadraps, bandages, Iso-Betadine, compresses), serviettes hygiéniques pour dames, valises avec roulettes.

Contact et infos: 0484 45 17 74 www.solidariteukraine.be