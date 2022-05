A Ollignies, la Brasserie du Val de Dendre en fête dès ce vendredi

" À cette occasion, nous installerons une toile tendue qui couvrira une grande partie de la cour afin d’accueillir les centaines de visiteurs. La particularité de ces portes ouvertes est qu’elles se déroulent en deux temps, avec deux ambiances différentes."

Ce vendredi soir se tiendra un afterwork, type apéro chic. " L’objectif est de profiter du cadre verdoyant pour se retrouver entre amis, en famille ou entre collègues autour d’un verre après sa semaine de travail ."

Tout est pensé de façon à passer un moment agréable. Des planches apéritives et des hamburgers 100% locaux seront servis par la boucherie ollignoise "Au comptoir de la ferme" de Rémy, le cousin de François. " Au bar, nous servirons nos classiques: Pure, Brute, Puregnac et des jus de pommes, sans oublier la petite nouveauté, notre Olli’gin . Ce gin est né du distillat de notre bière qui est ensuite infusé à différentes plantes aromatiques afin de lui apporter un côté floral et vanillé."

Le dimanche, la brasserie sera ouverte durant toute la journée. François commencera à brasser et proposera d’assister à la réalisation de son brassin.

" Les visiteurs pourront participer aux différentes étapes de fabrication de la bière, que ce soit l’empatage, le brassage, la filtration, le dédrechage, l’ébullition. "

Ces visites se tiendront donc durant toute la journée. " En parallèle, nous proposerons sur l’heure de midi des planches gourmandes composées exclusivement de produits locaux. "

Le petit plus, c’est le producteur qui remplit la planche et peut répondre aux éventuelles questions. Des glaces artisanales et des matons seront également disponibles en dessert. Une porte ouverte qui plaira aux adultes et aux enfants. " Différents jeux en bois seront mis à disposition, ainsi qu’un château gonflable …"

Enfin, dans l’après-midi, une fanfare proposera des reprises modernes rythmées afin de mettre l’ambiance.