"Malgré les avancées en matière d’émancipation, fruit du combat de nos aînées, les femmes, en bien des domaines, restent marginalisées , expliquent les citoyennes à l’origine de cette démarche. Trop peu présentes dans les postes où se prennent les décisions les plus importantes en entreprise comme en politique, elles dominent le marché des emplois à faible rémunération."

Si les constats d’inégalité sont encore trop nombreux, comment le réseau Lessines ô féminin entend-il les combattre?

"Nous souhaitons initier une démarche collective à Lessines et porter un message positif en créant un groupe de réflexion intergénérationnel, pluraliste et multiculturel, persuadées que le brassage des âges, des cultures et des croyances est un irremplaçable."

Et qui dit pluralisme, dit que personne n’est exclu de cette initiative. "Nous appelons les hommes à soutenir notre démarche et à participer activement à nos côtés aux changements de mentalité. Sans sectarisme, nous poursuivrons une seule politique: la cause des femmes pour l’égalité dans la vie sociale et dans le regard des autres.

Nous espérons mener de front réflexion et action publique, rassembler femmes et hommes dans une perspective d’égalité et d’ouverture."

Éducation, formation, violences faites aux femmes, image de la femme dans les médias, familles recomposées, orientation sexuelle, droit à disposer de son corps, "la liste des points abordés n’a d’autres limites que l’intérêt des participants".

Infossur la page Facebook «Lessines Ô Féminin» ou à l’adresse mail Lessinesaufeminin@outlook.com.