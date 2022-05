Un plateforme collaborative pour le plan climat lessinois

Créé en avril 2018, peu de temps après l’adhésion de la Ville de Lessines à la Convention des maires, ce comité regroupe des citoyens souhaitant œuvrer à la réussite de l’objectif de diminution de nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d’ici 2030. Les rencontres du groupe de travail ont été fructueuses et ont permis d’évaluer certaines actions ou propositions d’actions communales ou privées. La soirée de renouvellement du comité a déjà été l’occasion d’orienter les futurs travaux.

Une plateforme collaborative

En outre, un outil aussi important pour l’administration que pour le citoyen a été présenté au comité: FutureproofedCities. Cette plateforme collaborative en ligne permet d’élaborer, de suivre et de mettre en œuvre le plan climat de la Ville. Un projet qui a pu être mis en place grâce à l’optimisme des membres du comité de pilotage avec le soutien d’Ideta, qui a facilité l’accès à l’outil pour les communes de Wallonie picarde.

Ainsi, on retrouve sur cette plateforme de nombreuses actions menées ou à mener, certaines du secteur public, d’autres du secteur privé. Quelque 71 actions sont d’ores et déjà répertoriées. Et certaines sont d’ailleurs d’actualité. En effet, mercredi matin, les élèves de La P’tite école d’Houraing (maternelles) ont participé à l’ensemencement d’une prairie fleurie non loin de leur école. Avant cela, ils ont pu observer le retournement de la terre et recueillir des informations sur le rôle des abeilles qui pourront profiter de ce nouvel espace.

Dans le cadre du projet BiodiverCité, quatre prairies de ce type seront semées dans l’entité. Elles se trouveront à la ruelle aux Loups, à l’avenue Albert Ier, à la place Jean Delhaye à Wannebecq et près de la place de Bois-de-Lessines.

Il y a peu, ce sont les jeunes d’Animados qui avaient réalisé leur contribution au projet en sortant leurs outils pour s’occuper du potager collectif.

lessines.futureproofed.com