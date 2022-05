Un centre qui répond à un besoin à Lessines

Un centre médical et paramédical manquait cruellement à Lessines. Isabelle Daumerie le remarquait auprès de ses patients. "Il n’y avait rien à Lessines. Nous devions orienter les gens vers Ath, Grammont, Renaix, voire Tournai. Beaucoup ne pouvaient pas se déplacer. Les moyens de transport ne sont pas nombreux, à part le train. C’est ainsi que l’idée a germé. Nous avons eu l’occasion d’acheter le bâtiment, nous l’avons rénové et ensuite nous avons recruté des professionnelles indépendantes dans des disciplines différentes. Toutes aussi motivées les unes que les autres. Deux médecins, propriétaires du bâtiment à l’origine, le Dr Flament, cardiologue et le Dr Stiévenart, psychiatre, qui exerçaient déjà dans les locaux sont restés avec nous."