Un festival de métal féminin totalement inédit à Lessines

"Il est évident qu’il manque de scènes pour le métal" , expliquent Edwige Lejeune et Frédéric Maréchal, à la tête de l’équipe organisatrice. "Il y a bien un festival à Durbuy, mais pas grand-chose d’autre alors que c’est une scène très dynamique avec un public fidèle et mobile."

En outre, le warm-up qui s’est déroulé à l’été 2021 en configuration Covid avait rencontré un joli succès.

Autant de constats qui ont définitivement convaincu le CCRM de profiter des installations du Roots & Roses pour se lancer. Et on peut dire que pour une première édition et deux jours de concerts, ils ont frappé fort. "Il y aura de très gros noms comme Tarja, Lacuna Coil ou Doro."

Car, en plus de faire la part belle au métal, le centre culturel lessinois a décidé de laisser une place particulière aux femmes. "C’est un combat que l’on mène au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin d’augmenter encore la place de la femme sur les scènes et dans le public.Le Female Metal League Festival est donc logiquement un rendez-vous qui rassemble heavy, symphonic, gothic et bien d’autres styles de metal qui met en avant des groupes avec des voix féminines."

Une scène, 2 jours, un camping et dix-huit groupes prêts à faire vivre à son public des moments exceptionnels aux sons de guitares accompagnées de voix tantôt angéliques ou au contraire distordues sur fond de metalcore.

Un vrai tour d’Europe avec des groupes provenant d’Allemagne, de France, d’Italie, de Suisse, de Finlande ou encore de Bulgarie en passant, bien sûr, par la Belgique.

Côté accueil

Avec cette envie de créer un festival engagé, respectueux de l’environnement et de son public, les organisateurs veillent à faire les choses bien sur un site propre, confortable et agréable.

Des boissons régionales ainsi que des plats artisanaux de première qualité pour les festivaliers seront au menu.

"Comme pour le Roots et toutes nos activités, nous appliquons cette même philosophie et on espère qu’avec la scène métal aussi la sauce prendra."

Infos: www.fmlf.be