Les scouts du Roc, à Lessines, fêtent leurs dix ans ce samedi

Il y a dix ans, l’Unité des Scouts du Roc accueillait les premiers inscrits à la HD022. Les animateurs souhaitaient offrir la possibilité aux jeunes du centre-ville de vivre le scoutisme. Depuis, l’unité a bien grandi et les scouts sont investis dans de nombreuses actions sociales et locales. Ce samedi 7 mai, l’Unité sera en fête. Au programme, dès 14h: randonnée ludique, espace récréatif et gonflable, exposition photos, bar et gourmandises, glaces. À partir de 18h30, la soirée sera animée avec un quiz et un repas-spectacle. Au menu, les scouts proposent leur cou’scout maison: viandes ou falafels (13€/adulte et 8€/enfant).