Lessines : le prévenu en a déjà pris jusqu'en 2026...

L’avocat de la défense, MeRonveau, a précisé que la situation de son client restait compliquée vu son casier judiciaire. Comme Samuel se trouve en prison jusqu’en 2026, son conseil a ainsi sollicité la mise en application de l’article 65, alinéa 2. À savoir: "Lorsque le juge constate que des infractions ayant antérieurement fait l’objet d’une décision définitive à d’autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire […] il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées (...)" .