A Lessines, le festival Roots & Roses retrouve ses racines

Plus que le public, les artistes aussi sont invités à adhérer à cette philosophie. "Cela fait vingt ans que nous faisons cela. À l’époque déjà, nous servions du jus de pommes à la place de sodas industriels sucrés lors de nos concerts de rock. Et nous avons pu le faire ici car les producteurs étaient déjà présents. Nous offrons de la fausse nourriture au prix de la vraie! C’est quand même pas mal! Tout est dans le dialogue. Nous envoyons aux artistes un rider d’accueil pour leur expliquer notre démarche et le fait que nous essayerons de satisfaire leurs demandes de catering avec des produits locaux. Et nous y parvenons dans 90% des cas."

Une scène en pleine évolution

Après deux ans de pandémie, le CCRM avait faim de renouer avec la musique qui lui est chère. Une certaine boulimie qui se traduit par une affiche plus consistante que jamais. "Vingt-neuf groupes et, fait étonnant, trois groupes français de qualité. Cela montre clairement l’évolution de la scène internationale qui se renouvelle bien. À terme, nous parviendrons offrir une affiche totalement ancrée dans le XXIe siècle en faisant cohabiter de nouveaux groupes et des vraies gloires des années 60-70."

La scène belge ne sera pas non plus en reste avec, de surcroît, la création d’un groupe éphémère spécialement pour le festival: The Italian Job. "Le groupe ne jouera qu’une seule fois. Et pour cette unique occasion, ils ont composé un répertoire spécifique. The Italian Job, c’est la rencontre rock’n roll-mafieuse de musiciens d’origine italienne actifs en Belgique. On y trouve au chant Marcella Di Troia (Black Mirrors), à l’harmonica Fabian Benardo (Boogie Beasts), aux claviers Jeremy Alonzi (Experimental Tropic Bleus Band) et pour emmener le tout Il Romano Nervoso et les siens. Enfin, à la batterie, on retrouvera Mario Goossens (Triggerfinger, Sloper). Il n’est pas tout à fait Italien, mais il s’appelle Mario, donc ça va!"

Et pour découvrir tout ce beau monde, le festival s’organise désormais sur deux jours, ce samedi 30 avril et le traditionnel 1er mai. "Cela nous permet de diversifier la scène, mais incite aussi les festivaliers à rester dans la région. Comme nous avons un public très international, nous proposerons un camping confortable et bon marché au complexe sportif Claudy Criquielion. Pour les tentes, mais aussi les camping-cars. Il y aura toutes les commodités nécessaires et une possibilité de petit-déjeuner pour les campeurs. Le tout pour 10 € par personne (+ 20€ par véhicule de camping) pour tout le week-end soit du vendredi en fin de journée au lundi matin."

L’autre force du festival Roots & Roses, c’est son équipe de bénévoles, partie prenante du projet. "Ils sont plus de 300 sur le site et principalement issus d’associations de la région. En outre, nous pouvons compter sur plusieurs centaines de personnes qui nous demandent des affiches pour promouvoir l’événement dans leur région."

En 2019, le Roots & Roses avait réuni 4000 personnes sans compter les "guests" et invités. Cette année, l’équipe du CCRM espère réunir 3500 personnes par jour sur le site historique de la Gaminerie au Vieux chemin d’Ollignies.